Σφραγίστηκε το νυχτερινό κέντρο NOX. Στο κέντρο τραγουδούσαν η Νατάσσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο σφραγίστηκε καθώς δεν είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του, αφού δεν πληρούσε το σύνολο των απαραίτητων προϋποθέσεων, μέσα σε αυτές και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.

Στο σημείο βρέθηκαν, στελέχη του Δήμου, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής προκειμένου να διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.