Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ο καιρός της Τρίτης

Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ο καιρός της Τρίτης ΙΝΤΙΜΕ

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο Κυριακή.

Αναλυτικότερα, τοπικές βροχές αναμένονται στην βόρεια και δυτική Ελλάδα. Αίθριος θα είναι ο καιρός στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάννησα. Σε Χανιά, Ρέθυμνο, Σητεία προβλέπεται ηλιοφάνεια.

Στην Αττική, αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Στην Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Από την Δευτέρα βροχές προβλέπονται στην βόρεια Ελλάδα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.