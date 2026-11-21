Καιρός: “Έρχεται” πτώση της θερμοκρασίας
Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο Κυριακή.
Αναλυτικότερα, τοπικές βροχές αναμένονται στην βόρεια και δυτική Ελλάδα. Αίθριος θα είναι ο καιρός στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάννησα. Σε Χανιά, Ρέθυμνο, Σητεία προβλέπεται ηλιοφάνεια.
Στην Αττική, αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 4 μποφόρ.
Στην Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.
Από την Δευτέρα βροχές προβλέπονται στην βόρεια Ελλάδα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.
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