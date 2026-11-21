Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Boston University υπέγραψαν μια συμφωνία – πλαίσιο, η οποία ανοίγει το δρόμο για κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις.

Κατά την τελετή υπογραφής, η Πρόεδρος του Boston University, Melissa Gilliam, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που δημιουργεί μια μακροπρόθεσμη συνεργασία για τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους ερευνητές των δύο Πανεπιστημίων.

– Ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος ανέδειξε τη σημασία της συμφωνίας, για τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Boston University, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών που συνδέουν την εκπαίδευση και την έρευνα με την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά. Στην τελετή μεταξύ άλλων παρέστησαν και Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Boston University, για τους οποίους η υπογραφή είχε ιδιαίτερη σημασία.