12 νέες περιοχές στον κατάλογο πληγείσων περιοχών – Τι ισχύει για πανελλαδικές

12 νέες περιοχές εντάσονται στη λίστα εκείνων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Η λίστα αφορά μαθητές και απόφοιτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρόκειται για τους εξής δήμους:

Δήμος Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Δήμος Δυτικής Αχαϊας , της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας

, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων της Περιφερειακής ενότητας Ηλείας

– της Περιφερειακής ενότητας Ηλείας Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

του Δήμου Σουλίου Δήμος Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Δήμος Πρέβεζας , της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Δήμος Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Δημοτική Ενότητα Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων, Ελλομένου και Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Οι συγκεκριμένοι δήμοι προστέθηκαν στον κατάλογο περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2025-2026 και οι απόφοιτοι των πληγείσων περιοχών θα μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική άιτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις στα ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.