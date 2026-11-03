Καβάλα: Έκλεισε ο δρόμος προς Χάλκερο λόγω της πλημμύρας
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Καβάλα με τους δρόμους να έχουν γίνει ποτάμια λόγω της δυνατής και διαρκούς βροχόπτωσης.
Μεγάλη ποσότητα νερού έχει συσσωρευτεί στην διαδρομή προς Χάλκερο με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος καθώς η διέλευση από το σημείο είναι επικίνδυνη για τους οδηγούς.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε red code με την “Agneta” περνά από τις περιοχές και να αφήνει πίσω της καταστροφές και ζημιές και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Πηγή βίντεο: Facebook Center Tv, Weather News Greece
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