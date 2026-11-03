ΙΓΜΕ: Συγκέντρωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα

Σε δίωρη στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα, οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), ζητώντας νέα συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 14:30, έξω από το υπουργείο, στη λεωφόρο Μεσογείων 119, στην Αθήνα.

Η κινητοποίηση έγινε μετά από ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων. Στόχος τους είναι να συνεχιστεί η συζήτηση που είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη συνάντηση με τον υπουργό, στις 6 Αυγούστου. Όπως αναφέρει το συνδικάτο, οι επικοινωνίες για τον προγραμματισμό νέας συνάντησης δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει. Οι εργαζόμενοι ζητούν να προχωρήσουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τα χρόνια προβλήματα του φορέα.

Στο επίκεντρο οι προσλήψεις και η υποστελέχωση

Βασικό αίτημα αποτελεί η ενίσχυση του ΙΓΜΕ με μόνιμο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι οι συνταξιοδοτήσεις μειώνουν συνεχώς τον αριθμό των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, ενώ τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον υπουργό δείχνουν ότι το 2030 ενδέχεται να έχουν απομείνει λιγότεροι από 60 μόνιμοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, ο υπουργός είχε δεσμευτεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για 100 επιπλέον άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πέρα από όσες έχουν ήδη προβλεφθεί.

Το ανθυγιεινό επίδομα και οι οικονομικές εκκρεμότητες

Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την επαναφορά του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο έχει διακοπεί εδώ και 14 χρόνια. Το αίτημα αφορά προσωπικό εργαστηρίων, αλλά και ειδικότητες που πραγματοποιούν εργασίες πεδίου. Όπως αναφέρουν, ο υπουργός είχε εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, ζητώντας πρόσθετα στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί.

Παράλληλα, διεκδικούν οριστική λύση για τις οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν αναδρομικά και αποζημιώσεις εργαζομένων που αποχώρησαν από την υπηρεσία, καθώς και συνταξιούχων της ΕΑΓΜΕ/ΙΓΜΕ. Για τη διευθέτησή τους απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση.

Τέλος, ζητούν την ένταξη των νεοεισερχόμενων μόνιμων υπαλλήλων της ΕΑΓΜΕ στο άρθρο 53. Σύμφωνα με το συνδικάτο, ο υπουργός αντιμετώπισε θετικά το αίτημα και δεσμεύτηκε να το εξετάσει με τους συνεργάτες του.