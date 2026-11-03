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Απάτη ΜΚΟ: Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 15:18
Απάτη ΜΚΟ: Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων
INTIME

Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των τριών κατηγορουμένων για την απάτη με την ΜΚΟ προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η ανεξάρτητη αρχή αναζητώντας τα ίχνη του μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο που η αξία τους φτάνει στα 300.000 ευρώ.

Επιπλέον η Αρχή προχώρησε και στη δέσμευση ακινήτων στην περιοχή της Θεσσαλονικης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα χρήματα που δεσμεύονται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές μπορούν να τα διεκδικήσει την οι δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά .

Πριν λίγη ώρα για την 36χρονη κατηγορούμενη αποφασίστηκε η προφυλάκισή της.

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