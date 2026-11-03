Μητέρες θυμάτων των Τεμπών: “Αφήσαν τα παιδιά να καίγονται χωρίς να κάνουν τίποτα”

Σοκάρουν οι δηλώσεις της Κανέλας Ανδρεάδου και της Άννας Καρατζόγλου για όσα άκουσαν οι δύο μητέρες από τις μαρτυρίες των παιδιών στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Οι δύο μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στην τραγωδία, περιγράφουν όσα ειπώθηκαν από επιζήσαντες της φονικής σύγκρουσης.

Ειδικότερα, συγκλονίζουν οι ισχυρισμοί για την επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής στο σημείο του δυστυχήματος, με τις μητέρες να αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν αναποτελεσματική.

“Μας είπαν ότι αφήσαν τα παιδιά μας στο έλεος να καίγονται. Η Πυροσβεστική ήρθε μετά από δύο ώρες και το ΕΚΑΒ”, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ενώ τόνισαν επίσης: ” Ήταν πάνω στον δρόμο και δεν έκαναν τίποτα”.