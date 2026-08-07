Νεαρή φώκια εμφανίστηκε στο Τρίκερι Μαγνησίας

Μια νεαρή φώκια monachus monachus επέλεξε την παραλία της Αγίας Βάσως στο Τρίκερι Μαγνησίας για να ξαποστάσει!

Οι λουόμενοι κοιτούσαν με έκπληξη το μικρό θηλαστικό και δεν έχασαν την ευκαιρία να το απαθανατίσουν.

Πρόκειται για το μοναδικό είδος φώκιας που συναντάμε στη Μεσόγειο. Μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα σε μήκος και τα 300 κιλά σε βάρος.