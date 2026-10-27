Υπόθεση αλυσίδας φούρνων: Φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή στο κατηγορητήριο

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες της υπόθεσης αλυσίδας φούρνων. Για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή κατηγορούνται οι 59 συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, λογιστές και “καταστηματάρχες”.

Χτες βρέθηκαν ενώπιων του ανακριτή οι συλληφθέντες. Μάλιστα οι “καταστηματάρχες – φρανσάιζερς” αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες σε βάρος τους, ισχυριζόμενοι πως ο ιδιοκτήτης τους απειλούσε και τους εκβίαζε.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν στους 59, αφορούν 9 κακουργήματα και 2 πλημμελήματα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στην δέσμευση των λογαριασμών των κατηγορουμένων, εξαιρώντας ωστόσο τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των εργαζομένων της αλυσίδας.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, έκανε λόγο για σύνθετα νομικά ζητήματα στην υπόθεση.

“Δεν έχουμε να κάνουμε με έγκλημα ειδεχθές, βίας, αίματος, απειλών. Έχουμε να κάνουμε με αδίκημα οικονομικής φύσεως το οποίο ωστόσο, ο εντολέας μου δεν αποδέχεται” επισήμανε ο δικηγόρος.

Ότι δεν εμπλέκονται σε κανένα σημείο της δικογραφίας, οι “καταστηματάρχες”, τόνισε η δικηγόρος τους, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για όσα κατηγορούνται.