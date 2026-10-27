Ηλεία: Παρίσταναν τους λογιστές και έκλεβαν ηλικιωμένους

Πέντε υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων, με συνολική λεία 98.000 ευρώ και κοσμήματα, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Οι απάτες καταγράφηκαν από τις 3 έως τις 28 Σεπτεμβρίου σε περιοχές του Πύργου και της Ανδρίτσαινας στην Ηλεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες σε βάρος δύο ανδρών και μίας γυναίκας, των οποίων τα πλήρη στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί. Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Πώς δρούσαν οι ψεύτικοι λογιστές

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα άτομα, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως λογιστές.

Με πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των τιμαλφών που είχαν στην κατοχή τους τα θύματα, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στα σπίτια τους.

Στη συνέχεια, αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Από τις πέντε περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, η συνολική χρηματική λεία ανέρχεται σε 98.000 ευρώ, πέραν των κοσμημάτων που καταγγέλθηκε ότι αφαιρέθηκαν.

Συνεχίζεται η έρευνα της Αστυνομίας

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο άνδρες και η γυναίκα συνδέονται και με άλλες υποθέσεις εξαπάτησης.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου διερευνά τη συμμετοχή των κατηγορουμένων σε πρόσθετες περιπτώσεις, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της δράσης τους στην Ηλεία.