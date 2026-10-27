Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις

Δεν θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις στα Δωδεκάνησα αύριο, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω του κινδύνου ισχυρών βροχών, καταιγίδων και πλημμυρικών επεισοδίων στα νησιά.

Κλειστά τα σχολεία στην Κω

Η κακοκαιρία είχε ήδη συνέπειες στην Κω, όπου σήμερα παρέμειναν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες. Η απόφαση του δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά κάλυψε τις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής.

Το μέτρο εφαρμόστηκε εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένονταν στο νησί.

Κόκκινη προειδοποίηση την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Για την Τετάρτη, η ΕΜΥ προέβλεψε κόκκινη προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα. Στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονταν έως αργά τη νύχτα.

Κόκκινη προειδοποίηση είχε εκδοθεί και για τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ. Στα Δωδεκάνησα αναμένονταν επίσης έντονες βροχές και καταιγίδες στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ίσχυε για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ. Στην ανατολική Στερεά, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, τα φαινόμενα αναμένονταν κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, ενώ στην Αττική η πρόγνωση αφορούσε τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι.