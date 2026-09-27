Καραγκιοζοπαίχτης ετών… 9!

Ο μικρός Γιάννης Σταύρου από το Ρέθυμνο έχει τον δικό του μπερντέ και στα εννέα του χρόνια δίνει ζωή στον Καραγκιόζη, τον Μπάρμπα-Γιώργο, τον Νιόνιο και τα Κολλητήρια. Ο Γιάννης Σταύρου ήταν ακόμη αγέννητος όταν ο Καραγκιόζης μεγάλωνε γενιές παιδιών μπροστά στις τηλεοράσεις και στους μπερντέδες των θεάτρων σκιών.

Κι όμως, σήμερα, στα μόλις εννέα του χρόνια, είναι εκείνος που περνά πίσω από το λευκό πανί και κάνει τις φιγούρες να ζωντανεύουν.

Παίζει τον Καραγκιόζη, τον Μπάρμπα-Γιώργο, τον Νιόνιο, τα Κολλητήρια και σκορπά το γέλιο στους μικρούς αλλά και στους μεγαλύτερους θεατές του.

Ο Γιάννης είναι μαθητής της Δ΄ Δημοτικού στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και η αγάπη του για το Θέατρο Σκιών ξεκίνησε όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Όλα άρχισαν στη Σάμο. Εκεί είδε για πρώτη φορά από κοντά μια παράσταση Καραγκιόζη, τη «Φάρμα», από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου. Γέλασε τόσο πολύ, που κάτι φαίνεται πως… έμεινε μέσα του. Δεν άργησε να ανακοινώσει στους γονείς του ότι ήθελε κι εκείνος να γίνει καραγκιοζοπαίχτης. Και κάπως έτσι, ένα από τα δώρα των γενεθλίων του ήταν ίσως το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει: ο δικός του μπερντές.

Από τότε ο μικρός Γιάννης άρχισε να στήνει τις δικές του παραστάσεις. Στο σχολείο του, σε κάμπινγκ, σε εκδηλώσεις αλλά και σε φιλανθρωπικές δράσεις. Πρόσφατα βρέθηκε και στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, όπου παρουσίασε τον «Καραγκιόζη τηλεπαρουσιαστή» στο πλαίσιο της 3ης Γιορτής Παιδιού του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Και παρότι ανήκει σε μια γενιά που μεγαλώνει με κινητά, τάμπλετ και οθόνες, ο ίδιος επιμένει πως άλλο πράγμα είναι να βλέπεις τον Καραγκιόζη από κοντά.

Δεν ξέρει ακόμη τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Ηθοποιός; Ποδοσφαιριστής; Καραγκιοζοπαίχτης; Στα εννέα του έχει όλο τον χρόνο να αποφασίσει. Ξέρει όμως ήδη κάτι πολύ σημαντικό: θέλει να συνεχίσει να παίζει, γιατί το απολαμβάνει.

Και κάθε φορά που ανάβει το φως πίσω από τον μπερντέ και οι χάρτινες φιγούρες αρχίζουν να κινούνται, ο Καραγκιόζης βρίσκει έναν ακόμη τρόπο να περνά από τη μία γενιά στην άλλη. Αυτή τη φορά, μέσα από τα χέρια ενός παιδιού μόλις εννέα ετών.