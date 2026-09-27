Καλαμάτα: Ο δυνατός αέρας ξερίζωσε πλατάνι – Έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Από την πτώση του δέντρου δεν τραυματίστηκε κανείς – Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα, στην Καλαμάτα, όταν ένα πλατάνι έσπασε από τους δυνατούς ανέμους και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:00. Το δέντρο βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο πάρκινγκ, και έσπασε από τη βάση του, πέφτοντας πάνω στο όχημα που ήταν σταθμευμένο ακριβώς δίπλα. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο και δεν υπήρξε τραυματισμός. Το όχημα υπέστη μικρές υλικές ζημιές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - MESSINIA LIVE

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να κόβουν τον κορμό και τα κλαδιά ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος. Η απομάκρυνση του δέντρου αναμένεται να ολοκληρωθεί με όχημα του Δήμου Καλαμάτας.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί, με δυνατές ριπές, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τόσο την Πυροσβεστική όσο και την Πολιτική Προστασία του Δήμου για τυχόν νέα περιστατικά με πτώσεις δέντρων.

Πηγή φωτογραφίας: messinia live