Καλλιθέα: 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη πρώην σύντροφό του

Συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται με αιχμηρό αντικείμενο, εναντίον της επίσης 18χρονης, πρώην συντρόφου του, στην Καλλιθέα.

Η κοπέλα, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Πιο αναλυτικά, πλήρωμα περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισε τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής, της 18χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όπως κατήγγειλε η 18χρονη στους αστυνομικούς, όταν πήγε σε προγραμματισμένο ραντεβού με τον σύντροφό της, εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε, χωρίς να έχει αρχικά υπάρξει κάποιο επεισόδιο.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Ωστόσο, είναι κατηγορούμενος και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης.