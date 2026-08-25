Κορυδαλλός: Συνελήφθη 41χρονος για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Συνελήφθη από αστυνομικούς, ένας 41χρονος για παράνομη ρίψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Πιο αναλυτικά, στις 24/8/2026, αστυνομικοί, εντόπισαν τον 41χρονο, να κινείται με το αυτοκίνητό του σε οικισμό του Κορυδαλλού, και να απορρίπτει σε σημείο της περιοχής σακούλες που περιείχαν στερεά απόβλητα.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.