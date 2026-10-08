Καλαμπάκα: Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε κάτω από τον Αηλιά

Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον Αηλιά στην Καλαμπάκα.

Τα οστά βρήκε νεαρός που περνούσε από το σημείο και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Στον χώρο εντοπίστηκε επίσης σχοινί, το οποίο εξετάζεται ως στοιχείο της έρευνας.

Η πιθανή σύνδεση με την εξαφάνιση του 2018

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σκελετός ενδέχεται να ανήκει σε άνδρα της περιοχής, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το 2018. Τότε είχαν γίνει έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα.

Η σύνδεση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς η ταυτότητα του νεκρού θα καθοριστεί από τις προβλεπόμενες διαδικασίες των αρχών.

Ταυτοποίηση και αίτια θανάτου στο μικροσκόπιο

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τόσο τα ευρήματα από το σημείο όσο και το σχοινί που βρέθηκε κοντά στα οστά.

Η ταυτοποίηση της σορού, ο χρόνος θανάτου και τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.