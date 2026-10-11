Κακουργηματική δίωξη στον 20χρονο για τον θάνατο της 20χρονης

Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, σε μουσικό πάρτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα- το πρωί της ίδιας μέρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.