Καυτά τα επόμενα 24ωρα

Ο τριήμερος καύσωνας ξεκινά σήμερα και θα κορυφωθεί την Τρίτη με τον υδράργυρο να φθάνει και τους 43 βαθμούς.

Στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές περιμένουμε στην ορεινή Πελοπόννησο και Στερεά. Ο υδράργυρος έως 40 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Μας ενημερώνει αναλυτικά τις επόμενες ώρες, ο μετεωρολόγος του Alpha ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.