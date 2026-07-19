ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο «λογαριασμός» για τα μπλόκα

Κλήσεις για παροχή εξηγήσεων επιδίδονται τις τελευταίες μέρες σε αγρότες που συμμετείχαν στα μπλόκα τον χειμώνα με τα τρακτέρ τους.

Όπως αποκαλύπτει το alphatv.gr (φωτό) οι κλήσεις αφορούν το «αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών από κοινού». Σύμφωνα με νομικούς αν προχωρήσει η διαδικασία επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου 300 ευρώ, με το ποσό να πηγαίνει κατευθείαν στην εφορία.

Σύμφωνα με αγροτοσυνδικαλιστές, με τις νέες προβλέψεις του νόμου, τα πρόστιμα μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα.

Το έγγραφο που έλαβε ο αγρότης, αφορά την παρουσία του με το τρακτέρ του, στο μπλόκο της Νίκαιας συγκεκριμένη μέρα (30/11/2025).

Και δεν αποκλείεται, αφού το γεωργικό μηχάνημα έμεινε εκεί πάνω από μήνα, να λάβει κι άλλες κλητεύσεις. Που με τη σειρά τους μπορεί να επιφέρουν επιπλέον πρόστιμα.

Η πρώτη εκτίμηση πάντως, χωρίς να είναι γνωστά επίσημα στοιχεία, κάνει λόγο για 250 κλητεύσεις αγροτών.