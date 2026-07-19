Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε ξηρά και αέρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους, στις 12:32 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονταν στις περιοχές Πανόραμα Α και Πανόραμα Β να απομακρυνθούν προς την παραλία Σελήνια.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 90 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού μέχρι να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών.

Παρότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας διαβροχές και ελέγχους, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.