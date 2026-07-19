Συνεδρίασε η Επιτροπή για τον καύσωνα

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει του θερμού κύματος που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να συνεδριάζει σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία αναμένονται έως 41 βαθμοί την Τρίτη, ενώ στη Στερεά Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 40 με 41 βαθμούς, με την Άμφισσα να ενδέχεται να αγγίξει τους 42. Αντίστοιχα, στη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγρινίου, ο υδράργυρος μπορεί επίσης να φτάσει τοπικά τους 42 βαθμούς.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 39 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία αναμένονται έως 40 βαθμοί στις αρχές της εβδομάδας, ενώ στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση του θερμού κύματος αναμένεται να ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και την έκθεσή τους στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για τις ευπαθείς ομάδες και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.