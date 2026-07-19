Νεκρός ασθενής και τραυματίες διασώστες στα Χανιά

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 53χρονος ασθενής μετά από σύγκρουση ασθενοφόρου με ΙΧ

Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, όταν μόλις 500 μέτρα από το νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος σε μία διασταύρωση στις Μουρνιές συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε νοσηλεύτρια που σχολούσε από την νυχτερινή της βάρδια. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ασθενοφόρο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου και για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών χρειάστηκε να στηθεί επιχείριση από την Πυροσβεστική.

Ο 53χρονος δυστυχώς πέθανε ενώ από την σύγγκρουση τραυματίστηκαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τον έναν να είναι σε κατάσταση σοκ και τον άλλον να έχει υποστεί τραύματα στον θώρακα. Η νοσηλεύτρια οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκε.

Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα δεδομένα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η Ελένη Λάζαρου μας ενημερώνει.