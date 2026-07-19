Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς μέσα σε μία ημέρα

Σε τρεις ακόμη συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε Άνοιξη Αττικής, λόφο Πνύκας στην Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία αξιοποίησαν στοιχεία και προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως δραστών.

Στην Άνοιξη Αττικής συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα, κοντά σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα, αποτρέποντας την επέκτασή της προς τις δασικές εκτάσεις της Άνοιξης και της Εκάλης, αλλά και προς κατοικημένες περιοχές.

Στον λόφο της Πνύκας, δίπλα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συνελήφθη 33χρονη υπήκοος Ουκρανίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη και ιστορική περιοχή.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 26χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά σε πάρκο – αλσύλλιο, στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 18 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 204 συλλήψεις για πυρκαγιές στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 22 αφορούν εμπρησμούς από πρόθεση, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια.

Οι Αρχές διαμηνύουν ότι οι έρευνες για κάθε περιστατικό πυρκαγιάς θα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, υπογραμμίζοντας πως όσοι προκαλούν φωτιές από πρόθεση θα οδηγούνται άμεσα στη Δικαιοσύνη.