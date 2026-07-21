Καύσωνας – Πότε προβλέπεται ακόμη και διακοπή εργασιών

Με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές της χώρας αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει ότι η προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση αποτελεί νομική υποχρέωση των εργοδοτών και όχι απλή σύσταση.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, κάθε επιχείρηση οφείλει να προσαρμόζει τις συνθήκες εργασίας όταν επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η παροχή άφθονου δροσερού πόσιμου νερού, η εξασφάλιση χώρων ανάπαυσης, τα συχνά διαλείμματα, η αποφυγή έντονης σωματικής καταπόνησης κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, καθώς και η προσαρμογή του ωραρίου όπου αυτό είναι εφικτό. Ιδιαίτερη προστασία προβλέπεται για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα με χρόνια νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι, όταν οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων, μπορεί να αποφασιστεί ακόμη και προσωρινή παύση εργασιών, κυρίως σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια και υπηρεσίες διανομής. Στόχος είναι η αποτροπή περιστατικών θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας, τα οποία μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα σοβαρά.

Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποιεί ελέγχους για τη διαπίστωση της εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει κυρώσεις, καθώς η νομοθεσία απαιτεί από κάθε εργοδότη να διασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας ακόμη και υπό ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αρχές καλούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς το κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.