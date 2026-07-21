(Βίντεο) «Τράκαραν» πλοία στο λιμάνι των Χανίων- Η στιγμή της σύγκρουσης

Την ώρα που το πλοίο Έλυρος αναχωρούσε από το λιμάνι των Χανίων με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά “τράκαρε” με το οχηματαγωγό Ιωσήφ Κ που εκείνη την ώρα έμπαινε στο λιμάνι.

Οι 100 επιβάτες του Έλυρος τρόμαξαν, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δυο πλοίων, ώσπου να ελεγχθούν από τους αρμόδιους νηογνώμονες, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή βίντεο: flashnews.gr