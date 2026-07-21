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(Βίντεο) «Τράκαραν» πλοία στο λιμάνι των Χανίων- Η στιγμή της σύγκρουσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/07/2026 12:25

Την ώρα που το πλοίο Έλυρος αναχωρούσε από το λιμάνι των Χανίων με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά “τράκαρε” με το οχηματαγωγό Ιωσήφ Κ που εκείνη την ώρα έμπαινε στο λιμάνι.

Οι 100 επιβάτες του Έλυρος τρόμαξαν, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δυο πλοίων, ώσπου  να ελεγχθούν από τους αρμόδιους νηογνώμονες,  ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Χανίων.

 

Πηγή βίντεο: flashnews.gr

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