(Βίντεο) «Τράκαραν» πλοία στο λιμάνι των Χανίων- Η στιγμή της σύγκρουσης
Την ώρα που το πλοίο Έλυρος αναχωρούσε από το λιμάνι των Χανίων με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά “τράκαρε” με το οχηματαγωγό Ιωσήφ Κ που εκείνη την ώρα έμπαινε στο λιμάνι.
Οι 100 επιβάτες του Έλυρος τρόμαξαν, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δυο πλοίων, ώσπου να ελεγχθούν από τους αρμόδιους νηογνώμονες, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Χανίων.
Πηγή βίντεο: flashnews.gr
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