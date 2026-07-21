“Φρένο” και έλεγχοι στα πατίνια

Προς ψήφιση τίθεται σήμερα στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών το οποίο φέρνει αυστηρά όρια και “τσουχτερά” πρόστιμα για τους παραβάτες.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών πρόκειται να εισάγει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ενώ ιδιαίτερη βάση δίνεται στο ηλικιακό όριο για τους αναβάτες..

Κατά τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ρητά:

Η απαγόρευση χρήσης ατόμων κάτω των 17 χρονών . Εξαίρεση αποτελούν μόνοι τα πατίνια που αφορούν άτομα με αναπηρία . Το πρόστιμο για την παράβαση ανέρχεται στα 150 ευρώ

χρήσης ατόμων κάτω των . αποτελούν μόνοι τα πατίνια που αφορούν άτομα με . Το πρόστιμο για την παράβαση ανέρχεται στα 150 ευρώ Απαγορεύεται η πώληση ή εκμίσθωση πατινιών σε ανήλικους με το πρόστιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση να φτάνει τα 1000 ευρώ για τους παραβάτες

με το στη συγκεκριμένη περίπτωση να φτάνει τα 1000 ευρώ για τους παραβάτες Η αυστηροποίηση των κυρώσεων για πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Το πρόστιμο για την παράβαση μπορεί να φτάσει έως και τα 350 ευρώ.

των κυρώσεων για πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Το πρόστιμο για την παράβαση μπορεί να φτάσει έως και τα 350 ευρώ. Η υποχρέωση των αναβατών να φέρουν αποδεικτικό ασφάλισης και έγγραφο ταυτοποίησης .Το πρόστιμο που θα επιβάλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει τα 250 ευρώ

των αναβατών να φέρουν αποδεικτικό και έγγραφο .Το πρόστιμο που θα επιβάλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει τα 250 ευρώ Η υποχρεωτική χρήση κράνους και απαγόρευση κινητού τηλεφώνου και ακουστικών κατά την οδήγηση

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι μεταξύ άλλων να προστατευτούν οι ανήλικοι από τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης οδήγησης των ηλεκτρικών πατινιών, να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να αποφευχθούν τα ατυχήματα.