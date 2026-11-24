Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ιτέας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στην θάλασσα χθες το πρωί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 52χρονος έπεσε στην θαλάσσια περιοχή της Αντίκυρας. Ο 52χρονος, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός άνθρωπος που επέβαινε, κατάφερε και βγήκε μόνος του από την θάλασσα. Στο σημείο συνέδραμαν και πολίτες που βρίσκονταν εκεί.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Διστόμου και στην συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Στο σημείο έφτασε και στέλεχος της Λιμενικής αρχής Ιτέας, προκειμένου να οργανωθεί η ανέλκυση του οχηματος από την θάλασσα.