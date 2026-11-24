Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού στην Αγία Παρασκευή προχώρησαν αστυνομικοί, αποδίδοντάς του 20 κλοπές σωλήνων και καλωδίων χαλκού από κατοικίες στην Αγία Παρασκευή και στο Χαλάνδρι.

Η προανακριτική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν 43 κομμένους σωλήνες χαλκού. Κατασχέθηκαν επίσης διαρρηκτικά εργαλεία, μετρητής τάσης ρεύματος και μικροποσότητα ηρωίνης.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι σε τέσσερις από τις περιπτώσεις ο 39χρονος φέρεται να επέστρεψε στα ίδια σπίτια μέσα σε σύντομο διάστημα και να προχώρησε σε δεύτερη κλοπή, με σκοπό να αφαιρέσει μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 39χρονου, ο οποίος στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.