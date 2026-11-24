Προσωρινά κλειστό είναι το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στον Σχοινιά, μετά τον εντοπισμό δεκάδων νεκρών ψαριών στις υδάτινες εγκαταστάσεις. Η απόφαση αφορά τόσο τον κύριο αγωνιστικό στίβο, όσο και τον στίβο προθέρμανσης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αναλύσεις για την ποιότητα του νερού.

Τα πρώτα νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Σταδιακά, ωστόσο, ο αριθμός τους αυξήθηκε, προκαλώντας ανησυχία στις αθλητικές ομοσπονδίες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις για την προετοιμασία των αθλητών τους.

Οι Ομοσπονδίες Κωπηλασίας και Κανόε Καγιάκ ζήτησαν άμεσα δειγματοληψίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των αθλητών και όσων προπονούνται στον υδάτινο στίβο.

Για τον σκοπό αυτό κλήθηκε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο πραγματοποίησε δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται και θα δώσουν τις πρώτες απαντήσεις για την κατάσταση των υδάτων.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου αποφάσισε την προσωρινή αναστολή χρήσης των δύο υδάτινων διαδρομών. Έτσι, οι προπονήσεις και κάθε δραστηριότητα στους συγκεκριμένους χώρους παραμένουν σε αναστολή.

Παράλληλα, οι δύο ομοσπονδίες απέστειλαν έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ζητώντας την επίσπευση των αναλύσεων, ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατό σαφής εικόνα για το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση του Κωπηλατοδρομίου ανατέθηκε πρόσφατα στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε επισήμως ενημερωθεί για το πρόβλημα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που οδήγησε στον θάνατο των ψαριών.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα αποτελέσματα των ελέγχων, από τα οποία θα εξαρτηθεί και το πότε θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά.