Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι και οι γονείς τους που συνελήφθησαν για το περιστατικό με το πλαστικό σφαιρίδιο σε βάρος αθλήτριας του Κοροίβου, κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ γυναικών με την Ομόνοια Ναυπάκτου, στο κλειστό Παπαχαραλάμπειο Γυμναστήριο.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Μεσολογγίου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Οι δύο ανήλικοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάγονται στις αυστηρότερες διατάξεις της νομοθεσίας για την αθλητική βία.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όταν αθλήτρια του Κοροίβου δέχθηκε πλαστικό σφαιρίδιο. Αμέσως μετά ενημέρωσε τον προπονητή της, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικό ρόλο στην αστυνομική έρευνα φέρεται να έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του Εθνικού Παπαχαραλαμπείου Σταδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση των εικόνων προέκυψε η φερόμενη εμπλοκή των δύο ανηλίκων. Οι κάμερες φέρονται να κατέγραψαν τόσο τις κινήσεις τους μετά το περιστατικό όσο και την απόκρυψη και την ανάκτηση του αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε.

Το συγκεκριμένο υλικό αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της έρευνας και συνέβαλε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών, μαζί με τους γονείς τους.

Η θέση της Ομόνοιας Ναυπάκτου

Το περιστατικό δεν αναιρεί, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τη διαχρονική παρουσία και προσφορά της Ομόνοιας Ναυπάκτου στον τοπικό αθλητισμό.

Πρόκειται για ένα σωματείο που έχει επενδύσει στην ευγενή άμιλλα, στις αξίες του αθλητισμού και στην προσέλκυση περισσότερων παιδιών στους αθλητικούς χώρους. Ο σύλλογος και οι φίλαθλοί του, πολλοί από τους οποίους είναι μέλη του, δεν έχουν δώσει μέχρι σήμερα αφορμές για επεισόδια στις εξέδρες ή εντάσεις εκτός γηπέδων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας αθλητών και φιλάθλων, ώστε οι αθλητικές διοργανώσεις να διεξάγονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Πηγή Βίντεο: YouTube – NafpaktiaNews Web TV