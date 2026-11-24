Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης μίλησε για την κατάσταση του Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Ο ανιψιός της αξέχαστης Αλίκης Βουγιουκλάκη έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η ιδέα της χρονιάς», όπου ρωτήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον ξάδελφό του, Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες, επιβεβαίωσε ότι το οικογενειακό περιβάλλον βρίσκεται στο πλευρό του:

«Είμαστε δίπλα του. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο», δήλωσε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.