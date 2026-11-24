Φως στα αίτια θανάτου πέφτει μετά και την εργαστηριακή έκθεση των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του τραγουδιστή ανιχνεύτηκε η προποφόλη, η οποία αποτελεί αναισθητικό φάρμακο. Ακόμη εντοπίστηκαν μιδοζαλάμη, επίσης αναισθητικό φάρμακο, λιδοκαίνη που είναι τοπικό αναισθητικό, και ολανζαπίνη, αντιψυχωτικό φάρμακο.Στο αίμα του Γιώργου Μααζωνάκη εντοπίστηκε επίσης φλουμαζελίνη

Οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή βρέθηκαν στις ακόλουθες ποσότητες:

Μιδαζολάμη: 0,008 μg/mL

Ολανζαπίνη: 0,04 μg/mL

Αριπιπραζόλη: 0,06 μg/mL

Λιδοκαΐνη: 0,2 μg/mL

Φλουμαζενίλη: 0,02 μg/mL

Φουροσεμίδη: 0,14 μg/mL

Κοκαΐνη: 0,13 μg/mL

Βενζοϋλεκγονίνη: 0,25 μg/mL

Μεθυλεστέρας της εκγονίνης: 0,41 μg/mL

Μάλιστα από όλες τις ουσίες εκείνη της προποφόλης ανιχνεύτηκε στη μεγαλύτερη ποσότητα, στα 0,53mg/ml.