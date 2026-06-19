Ισόβια για τον θάνατο του Μάριου – Ένταση από ρομά έξω από το δικαστήριο

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.

Στο άκουσμα της απόφασης η μητέρα του ξέσπασε σε λυγμούς.

Καταπέλτης ήταν στην αγόρευση του ο Εισαγγελέας. “Αποτύχαμε σαν κοινωνία” τόνισε.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.