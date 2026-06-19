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Ισόβια για τον θάνατο του Μάριου – Ένταση από ρομά έξω από το δικαστήριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/06/2026 19:03

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος  στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.

Στο άκουσμα της απόφασης η μητέρα του ξέσπασε σε λυγμούς.

Καταπέλτης ήταν στην αγόρευση του ο Εισαγγελέας. “Αποτύχαμε σαν κοινωνία” τόνισε.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.

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