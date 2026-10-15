1ο ΕΠΑΛ Πειραιά: Εκκενώθηκε μετά από εισροή λυμάτων στο κτίριο

Εσπευσμένα εκκενώθηκε χθες το βράδυ το σχολικό συγκρότημα της ΣΚΥΠ στον Πειραιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο πλημμύρισαν το ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, τα νερά έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, προκαλώντας σπινθηρισμούς και δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ποια σχολεία στεγάζονται στο συγκρότημα

Στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα συστεγάζονται το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά, το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο και η ΣΑΕΚ Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στον χώρο βρίσκονταν σε εξέλιξη ηλεκτρολογικές εργασίες. Η ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλλει ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, οι εκπαιδευτικοί είχαν ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες αρχές για τα προβλήματα από τις 2 Σεπτεμβρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τι ζητά η ΕΛΜΕ Πειραιά

Η ΕΛΜΕ ζητά να ανασταλεί άμεσα η διά ζώσης λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να πιστοποιηθεί εγγράφως ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, απαιτεί την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών στο αποχετευτικό και το ηλεκτρολογικό δίκτυο, καθώς και την απόδοση ευθυνών σε όσους γνώριζαν για τα προβλήματα, αλλά καθυστέρησαν ή παρέλειψαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Αίτημα για ασφαλή σχολεία και χωρίς απώλειες μαθημάτων

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ αποδίδει την κατάσταση στη διαχρονική υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και στις πρόχειρες παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια μαθητών και εργαζομένων μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Ζητά, επίσης, να διασφαλιστεί η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών και χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών. Παράλληλα, απαιτεί να μη χρεωθούν απουσίες στους μαθητές όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας.

Τέλος, ζητά να καταρτιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο τακτικών ελέγχων, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και στελέχωση.

Πηγή Φωτογραφίας: ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ