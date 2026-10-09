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Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα κτιρίου- Εργοτάξιο η αυλή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/10/2026 13:59
Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα κτιρίου- Εργοτάξιο η αυλή
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Τμήματα πολυκατοικίας κατέρρευσαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, γεμίζοντας την αυλή του σπιτιού με τούβλα και σοβάδες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CRETA24

Το περιστατικό φαίνεραι να σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου και τμήματα από την ταράτσα βρέθηκαν στην αυλή του σπιτιού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CRETA24

 

 

Οι εικόνες σοκάρουν, καθώς μεγάλα κομμάτια μπετών και τούβλα “ξήλωσαν” μέρος της τέντας του πρώτου ορόφου, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CRETA24

 

Οι κάτοικοι ταράχθηκαν από τον εκοφαντικό θόρυβο της κατάρρευσης και βγήκαν στους δρόμους, ώστε να δουν τι συνέβη. Ευτυχώς λόγω της ώρα όπου σημειώθηκε η κατάρρευση δεν βρισκόταν κάποιος στην αυλή του ισόγειου διαμερίσματος, οπού πλέον είναι γεμάτη μπάζα.

 

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