Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα κτιρίου- Εργοτάξιο η αυλή
Τμήματα πολυκατοικίας κατέρρευσαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, γεμίζοντας την αυλή του σπιτιού με τούβλα και σοβάδες.
Το περιστατικό φαίνεραι να σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου και τμήματα από την ταράτσα βρέθηκαν στην αυλή του σπιτιού.
Οι εικόνες σοκάρουν, καθώς μεγάλα κομμάτια μπετών και τούβλα “ξήλωσαν” μέρος της τέντας του πρώτου ορόφου, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια.
Οι κάτοικοι ταράχθηκαν από τον εκοφαντικό θόρυβο της κατάρρευσης και βγήκαν στους δρόμους, ώστε να δουν τι συνέβη. Ευτυχώς λόγω της ώρα όπου σημειώθηκε η κατάρρευση δεν βρισκόταν κάποιος στην αυλή του ισόγειου διαμερίσματος, οπού πλέον είναι γεμάτη μπάζα.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις