Ηράκλειο: Καταγγελία για δύο επιθέσεις σε βάρος 47χρονης

Υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο. Μία 47χρονη γυναίκα από την Ιρλανδία, που κατοικεί στην περιοχή, κατήγγειλε τον 33χρονο σύντροφό της για δύο επιθέσεις σε διαδοχικές ημέρες.

Κατά την καταγγελία της γυναίκας στις αστυνομικές Αρχές, ο 33χρονος φέρεται αρχικά να την χτύπησε μέσα στο σπίτι τους. Μετά το περιστατικό, φέρεται να αποχώρησε από την κατοικία, έχοντας πάρει μαζί του την πιστωτική κάρτα και το κινητό τηλέφωνο της 47χρονης.

Η καταγγελία για δεύτερη επίθεση

Η 47χρονη ανέφερε ακόμη ότι ο σύντροφός της επέστρεψε στην κατοικία την επόμενη ημέρα. Όπως κατήγγειλε, ο 33χρονος της επιτέθηκε εκ νέου και την χτύπησε.

Έπειτα από τα δύο περιστατικά που περιέγραψε, η γυναίκα απευθύνθηκε στις Αρχές για να καταγγείλει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν σε βάρος της.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.