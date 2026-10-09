Ηράκλειο Αττικής: 13χρονη μαθήτρια από την Κένυα δέχτηκε ρατσιστική επίθεση

Όσα ισχυρίζεται η μητέρα της για την συμπεριφορά της καθηγήτριας

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ρατσισμού φαίνεται να σημειώθηκε σε σχολείο στο Ηράκλειο Αττικής, όταν καθηγήτρια φέρεται να έκανε ρατσιστικά σχόλια σε μαθήτρια από την Κένυα.

Η μητέρα του κοριτσιού, μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι η καθηγήτρια είπε στην κόρη της : ” Δεν μπορείς να μπείς μέσα. Πήγαινε πίσω στην χώρα σου.”