Ολοκληρώθηκε η 5η προγραμματισμένη αποστολή για το έτος 2026, του Κινητού Υγειονομικού Κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, σε ακριτικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η αποστολή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Υγειονομική Μέριμνα για Όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις», ξεκίνησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 και περιελάμβανε 3 υγειονομικές ομάδες οι οποίες εξέτασαν ασθενείς σε ακριτικά χωριά των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Πέλλας.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή υγειονομικών ειδικοτήτων Νευρολόγου, Οφθαλμίατρου, Αλλεργιολόγου, Οδοντιάτρου, Ψυχολόγου και στρατιωτικού νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με μέριμνα των κατά τόπους οικείων στρατιωτικών σχηματισμών και εξέτασαν συνολικά 153 κατοίκους των ανωτέρω περιοχών.