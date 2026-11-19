Η Εκκλησία τιμάει σήμερα : Ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης. Ο Άγιος Πρόκλος ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Σωζόμενος ο εν Γαλατεία Καρπασίας ο Θαυματουργός. Οι Αγίες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις, Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ οι Παρθένες και Μάρτυρες. Τα Προεόρτια των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας.

Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα

Δεναχίς, Δεναχίδα.

20 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου και των Προεόρτιων Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.