“Στα λευκά” ο Όλυμπος

Χιονίζει στον Όλυμπο σήμερα, με το χιόνι να έχει σκεπάσει το βουνό.

Η εικόνα από το βουνό

Η σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται σήμερα στο Θεσσαλικό βουνό, δίνοντας χειμωνιάτικη εικόνα στους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις 22 Σεπτεμβρίου. Όπως καταγράφεται σε βίντεο, το τοπίο είναι μαγευτικό, με τον χειμώνα να έδειξε τα δόντια του για τα καλά από πολύ νωρίς στην Ελληνική επικράτεια. Πυκνή ομίχλη έχει σκεπάσει τις κορυφές.