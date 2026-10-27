Κ.Ο.Κ.: Περσσότερες από 1.400 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Του «κεφαλιού» τους εξακολουθούν να κάνουν οι Έλληνες οδηγοί. Παρά τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», περισσότερες από 1.400 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε όλη τη χώρα την εβδομάδα από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 16.894 έλεγχοι, με την Αττική να καταγράφει τις περισσότερες παραβάσεις, με 515 περιστατικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, 795 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 88 επιβάτες δικύκλων και 540 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), ενώ καταγράφηκαν επιπλέον 89 παραβάσεις σε επιβάτες. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καθολική χρήση κράνους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, με έμφαση να δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, ενώ οι ποινές παραβίασης διαμορφώνονται ως εξής:

–350– ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τη μέριμνα για την ασφάλεια του επιβάτη).

–350– ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

–30– ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση κράνους.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ οδήγησης, αλλά ευθύνη που σώζει ζωές.