Ύποπτο κουτί στο κέντρο της Αθήνας – Στο σημείο οι αρχές
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς έχει εντοπιστεί αντικείμενο, που θεωρείται ύποπτο στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα κουτί έξω από τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και διενεργεί έλεγχο.
Ταυτόχρονα έχει τροποποιηθεί η κυκλοφορία περιμετρικά της οδού Φιλλελήνων. Συγκεκριμένα εκτροπή κυκλοφορίας πραγματοποιείται στις οδούς:
- Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής
- Βασιλέως Γεωργίου, από το ύψος της λεωφόρου Αμαλίας
- Φιλελλήνων, από το ύψος της οδού Μητροπόλεως
- Ξενοφώντος, από το ύψος της λεωφόρου Αμαλίας
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