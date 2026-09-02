Βιάστηκε να πετάξει

Ο μικρός μπούφος που βλέπετε να κάθεται τυλιγμένος με πετσέτες στο κάθισμα του συνοδηγού εντοπίστηκε από τουρίστες στην Κέρκυρα.

Στην προσπάθεια του να πετάξει έπεσε στη θάλασσα. Για καλή του τύχη διασώθηκε από τουρίστες που τον παρέδωσαν στο δασαρχείο και στη συνέχεια στον Σύλλογο προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής ΑΝΙΜΑ.

Πηγή: FACEBOOK ANIMA