Άθλιες συνθήκες διαβίωσης για δύο ανήλικα παιδιά στην Ρόδο

Μία σοβαρή υπόθεση που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά, διερευνάται από τις Αρχές στην Ρόδο, έπειτα από καταγγελία που οδήγησε σε έλεγχο κατοικίας και κατέληξε με την σύλληψη ενός 31χρονου και μίας 35χρονης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια των Αστυνομικών Αρχών, οι οποίες αφορούσαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η συγκεκριμένη οικογένεια.

Χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν οι γονείς με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, παρουσία δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στον χώρο, οι συνθήκες διαβίωσης ενδείκνυαν σοβαρή υγειονομική εγκατάληψη. Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ενηλίκων όσο, κυρίως, των δύο ανήλικων παιδιών.

Περαιτέρω οι ίδιες πληροφορίες επιβεβαιώνουν, ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην κατοικία φέρεται να είχαν ξεπεράσει την απλή ακαταστασία ή παραμέληση , δημιουργώντας, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών, σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για τη ζωή των μελών της οικογένειας.

Τα ευρήματα κινητοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι δύο γονείς να συλληφθούν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Ο 31χρονος και η 35χρονη οδηγήθηκαν αρμοδίως στις δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης.