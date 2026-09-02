Βυθίστηκε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ανατολικά της Σίφνου

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΕΙΡΗΝΗ Κ», βυθίστηκε ανοικτά της Σίφνου και συγκεκριμένα ένα ναυτικό μίλι, ανατολικά του νησιού, λόγω εισροής υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το ελληνικής σημαίας πλοίο, ρυμουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του, περισυνελέγησαν από το ρυμουλκό και είναι καλά στην υγεία τους.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία, ανέφερε ότι το «ΕΙΡΗΝΗ Κ» δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά.

Στην περιοχή μετέβησαν επίσης, περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Πηγή βίντεο: KAIPOUTHEOS.GR