Υπεβλήθη σε 8 χερουργεία από …λάθος

Συγκλονιστική αποκάλυψη μία γυναίκας στην εκπομπή Super Κατερίνα, καθώς όπως λέει, υπεβλήθη σε 8 χειρουργεία σε διάστημα ενός χρόνου, από… λάθος.

Η γυναίκα μιλά στην κάμερα της εκπομπής και αποκαλύπτει όσα συνέβησαν.

“Έχασα την αδελφή μου από καρκίνο στο στήθος και χρειάστηκε να κάνω γονιδιακό έλεγχο, για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχω το γονίδιο του καρκινου.Οι εξέταση έδειξε ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα. Προληπτικά αποφάσισα να κάνω διπλή μαστεκτομή. Υπήρξε ένα εύρημα που ήθελε βιοψία. Με ενημέρωσαν ότι έχω επιθετικό καρκίνο και 1 χρόνο ζωής.”

Η γυναίκα ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες μετά την βιοψία.

“Μετά από τρεις μήνες αποκαλύφθηκε πως οι γιατροί είχαν μπερδέψει τα δείγματα και εγώ ήμουν υγιής, δεν είχα καρκίνο. Αποχαιρέτησα τους δικούς μου, έκλεισα την δουλειά μου, για το τίποτα.”