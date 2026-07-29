Ανεργία 8% τον Ιούνιο 2026

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα. Σε ετήσια σύγκριση ήταν λιγότεροι κατά 58.363, καταγράφοντας μείωση 13,3%, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκαν κατά 12.345 άτομα ή 3,3%.

Η απασχόληση αυξήθηκε σε ετήσια και μηνιαία βάση

Οι απασχολούμενοι τον Ιούνιο του 2026 έφτασαν τα 4.389.230 άτομα. Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 53.413 άτομα, ή 1,2%, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 16.465 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2026.

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας κάτω των 75 ετών που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού διαμορφώθηκε σε 2.941.499. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει όσους δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία.

Τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού μειώθηκαν κατά 36.988, ή 1,2%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Σε σχέση με τον Μάιο του 2026, η μείωση ήταν 33.042 άτομα ή 1,1%.

Ανεργία Ιούνιος 2026: Η εικόνα σε γυναίκες και άνδρες

Η ανεργία παρέμεινε υψηλότερη στις γυναίκες. Το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 10,4%, από 11,2% τον Ιούνιο του 2025.

Στους άνδρες, η ανεργία υποχώρησε στο 6% από 7,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα παρέμεινε σημαντική, παρά τη μείωση των ποσοστών και στις δύο κατηγορίες.

Αύξηση στην ανεργία των νέων

Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 19,5% τον Ιούνιο του 2026. Έναν χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2025, βρισκόταν στο 18,6%.

Για τις ηλικίες 25-74 ετών, η ανεργία περιορίστηκε στο 7,3%, έναντι 8,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Αναθεώρηση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι τα μηνιαία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού είναι εποχικά διορθωμένα και μπορούν να αναθεωρούνται όταν ενσωματώνονται νεότερα δεδομένα και ολοκληρώνονται τα τριμηνιαία αποτελέσματα της έρευνας.

Στην παρούσα ανακοίνωση αναθεωρήθηκαν οι εκτιμήσεις για την περίοδο από τον Απρίλιο του 2025 έως και τον Μάιο του 2026.