Δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών για υπόθεση διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise

Ταυτοποιήθηκσν δύο αλλοδαποί οι οποίοι εμπλέκονται σε διαδικτυακή απάτη τύπου Business Email Compromise (BCA)

Τα χρήματα της απάτης μεταφέρονταν σε νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού καθώς και το άτομο που εμπλέκεται στη διαχείρισή του.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.

Με τη συνεργασία των αρχών και των εμπλεκόμενων τραπεζών έγινε δυνατή η ανάκτηση των αφαιρεθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.000000 €.

Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία, τον Αύγουστο του 2025, από εκπρόσωπο ναυτιλιακής εταιρείας, σχετικά με απάτη μέσω υπολογιστή σε βάρος της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έρευνα οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην αλληλογραφία της εταιρείας με την συνεργαζόμενη τράπεζά της πετυχαίνοντας μεταφορά χρηματικού ποσού 4.000.000 € σε τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία.

Οι κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν και η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.