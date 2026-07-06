Συνελήφθη αλλοδαπός στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Κατασχέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης και παραισθησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη – Σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη στη Μύκονο 30χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ντου από τις ιταλικές αρχές για λαθροδιακίνηση και απαγόρευση εισόδου Σέγκεν από τη Γερμανία.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αρχές εντόπισαν τον δράστη να διανέμει καθημερινά με το όχημά του «φιξάκια» κοκαΐνης. Σε έρευνες στο αυτοκίνητο, στο σπίτι και σε «καβάτζα» του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•296,5 γρ. κοκαΐνης (και ροζ κοκαΐνης σε 239 φιξάκια)

•154 γρ. κάνναβης (σοκολάτα)

•31,3 γρ. κεταμίνης (σε 37 φιξάκια)

•31 γρ. παραισθησιογόνων μανιταρίων

•50 ναρκωτικά δισκία

•8.000 ευρώ & 1.160 δολάρια

•Ζυγαριά και κινητό τηλέφωνο

Το εκτιμώμενο παράνομο κέρδος του αγγίζει τα 45.085 ευρώ.